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Spor

İsmail Kartal'dan oyuncularına net mesaj: "Bizim için lig şimdi başlıyor!"

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İsmail Kartal'dan oyuncularına net mesaj:
Başlık Resmiİsmail Kartaldan oyuncularına net mesaj: Bizim için lig şimdi başlıyor!

İsmail Kartal, 8 gollü galibiyetin ardından coştu. Eyüpspor maçından sonra millî ara sebebiyle oyuncularına altı gün izin veren İsmail Kartal, “İyice dinlenin ama gevşemeyin. Lige güçlü asılacağız” dedi.

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|
Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Sıkıntılı günleri bol gollü Eyüpspor galibiyetiyle geride bırakarak millî araya keyifli giren Fenerbahçe’de futbolculara altı gün izin verildi. Hem fiziksel hem zihinsel olarak çok zorlu bir süreci geride bıraktıklarını belirten teknik direktör İsmail Kartal, “Şimdi dinlenme zamanı. İyi bir tatili hak ettiniz” derken, “Ama kendinizi tamamen bırakmayın. Dönüşte bizi yoğun ve zorlu bir fikstür bekliyor. Bizim için lig şimdi başlıyor. Bıraktığımız yerden devam etmek, daha güçlü mücadele etmek için varımızı yoğumuzu sahaya koyacağız” diye konuştu.

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İsmail Kartal, millî takımlara giden oyuncularına başarılar dileyip, “Kendinize dikkat edin, sakatlanmayın” tembihinde bulunurken diğer oyuncularına da özel programlar verdi. Tecrübeli hoca, “Önümüzde uzun bir maraton var. Üç kulvarda yarışacağız. Herkesin her an oynayacakmış gibi hazır olmasını istiyorum” sözlerini kullandı. Tatile giden bütün oyunculara antrenman yaparken kullanmaları için Polar saatler dağıtıldı. Dönüşte bu saatlerdeki veriler kontrol edilecek ve oyuncuların çalışıp çalışmadıkları, fiziksel durumları tespit edilebilecek.

İsmail Kartal
Başlık Resmiİsmail Kartal

İRFAN CAN KAHVECİ FARKI

F.Bahçe’deki varlığı eleştiri konusu olan İrfan Can Kahveci, Eyüpspor maçındaki performansıyla alkışlanırken, verdiği iki gol pasıyla da asist krallığında zirveye yerleşti. Ligde 5 maçta 3 asiste ulaşan İrfan Can, Başakşehirli Olsen ve Alanyalı Hadergjonaj’la ilk sırayı paylaşıyor.

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