Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Türkevi’nde birçok liderle baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de ikili temaslarına başladı.

Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde New York’taki Türkevi’nde Vietnam Devlet Başkanı To Lam’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kritik görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, Türkevi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Vietnam ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkevinde diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, iki ülke ilişkilerinin "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltilmesi önerisine Vietnam'ın olumlu cevap vermesinden memnuniyet duyduğunu, Vietnam ile yatırım, ticaret, savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, iki ülkenin uluslararası alanda da birlikte çalışmaya devam etmesinin önem arz ettiğini ve bunu sürdürmek gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vietnam Devlet Başkanı seçilmesi dolayısıyla To Lam'ı kutlarken, kendisini Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüştü

MUHAMMED EL-MENFİ’Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’yi de bugün kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu.

Türkevi'nde diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

KUVEYT VELİAHT PRENSİ TÜRKEVİ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'ndeki kabulüne Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah ile devam etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de hazır bulundu.

Türkevi'nde diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensinin ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da hazır bulundu.

Türkevi'nde diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul etti.

Türkevi'nde diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DOKTOR PATRİCK SOON-SHİONG İLE BİR ARADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temasları kapsamında Doktor Patrick Soon-Shiong ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Türkevi'nde diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI KOBAKHİDZE KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi kabul etti. Kabulde Türkiye-Gürcistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Gürcistan'ın 18 yıldır en büyük ticaret ortağı olmasından memnuniyet duyduğunu, ticaret, ulaştırma, güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini daha ileri taşıyacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

İki ülkenin uluslararası alanda dayanışmasını sürdürmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan iş birliği mekanizmalarından en verimli şekilde istifade edilmesinin de ülkelere fayda sağlayacağını belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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