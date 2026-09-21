Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada Dışişleri Bakanlığı amblemi ve anteti kullanılarak Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın tehditlerine ilişkin yayımlanan metnin sahte olduğunu açıkladı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında Dışişleri Bakanlığı amblemi ve anteti kullanılarak yayımlanan sahte belgeye ilişkin açıklama yaptı.

DMM’nin paylaşımında, sosyal medya platformlarında “Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba’nın Tehditleri Hakkında” başlığıyla yayımlanan metnin tamamen sahte olduğu belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı veya ilgili kurumların internet sitelerinde ve resmi iletişim kanallarında söz konusu açıklama ya da duyurunun yer almadığının Kampala Büyükelçiliği tarafından duyurulduğu aktarıldı.

KAMUOYUNU YANILTMA AMACI TAŞIYOR

Söz konusu belgenin dijital imkanlarla sahte şekilde kurgulandığı ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı belirtildi.

DMM, gerçek olmayan bilgiler ve sahte belgeler üzerinden yürütülen bu tür dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Açıklamada, resmi bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili resmi kurumlarına ait yayın mecralarının takip edilmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

DMM duyurdu: Uganda Genelkurmay Başkanı başlıklı belge sahte

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