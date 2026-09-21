DMM'den 'Ailem Güvende' mesajı: Açık bir dezenformasyon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası basın-yayın organlarında yer alan 'Ailem Güvende' operasyonlarının 'keyfi ve hedef gözeterek yürütüldüğü' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Ailem Güvende' operasyonlarına ilişkin bazı uluslararası basın-yayın organlarında yer alan iddialara cevap verdi.

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'de yürütülen operasyonların 'keyfi ve hedef gözeterek yürütüldüğü' yönündeki iddiaların tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

Çocukları uyuşturucu maddelerden, cinsel istismardan, fuhuş ekonomisinden ve dijital manipülasyondan korumanın devletlerin asli görevi olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin 2026-2035 yıllarını 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, odağına 'çocuğun üstün yararını' alan kapsamlı bir koruma politikasının uygulandığı belirtilerek, 'Ailem Güvende' operasyonlarının uyuşturucu, fuhuş, fuhşa aracılık ve çocuk istismarı odağında faaliyet gösteren organize suç yapılanmalarına karşı yürütüldüğü kaydedildi.

"HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE BAĞLI KALINIYOR"

DMM, soruşturmaların yargı organlarının gözetiminde yürütüldüğünü belirtti.

Açıklamada, soruşturmaların somut deliller, ihbarlar ve adli süreçler kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı kalınarak sürdürüldüğü ifade edildi.

DMM açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarımızın ve aile yapımızın güvenliğini hiçbir dış baskı, karalama kampanyası ya da algı operasyonuna feda etmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerektiği de vurgulandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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