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ABD Büyükelçisi Türkiye'yi övdü: Erdoğan ile Trump'ın arası çok iyi

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ABD Büyükelçisi Türkiye'yi övdü: Erdoğan ile Trump'ın arası çok iyi
Başlık ResmiABD Büyükelçisi Türkiyeyi övdü: Erdoğan ile Trumpın arası çok iyi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ABD için önemli bir ortak olduğunu belirten Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki ilişkinin çok iyi olduğunu söyledi.

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|
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Tom Barrack, CNN Türk'e ABD - Türkiye ilişkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ABD Başkanı Trump açısından önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Barrack, iki ülke arasındaki işbirliğinin son iki yılda kritik bir noktaya geldiğini ifade etti.

ABD Büyükelçisi Türkiyeyi övdü: Erdoğan ile Trumpın arası çok iyi
Başlık ResmiABD Büyükelçisi Türkiyeyi övdü: Erdoğan ile Trumpın arası çok iyi

"ERDOĞAN İLE TRUMP'IN ARASI ÇOK İYİ"

Türkiye ile ABD arasındaki temasların güçlü şekilde sürdüğünü belirten Barrack, “Türkiye, ABD Başkanı için çok önemli bir ortak. Türkiye ile aramızda her şey çok iyi çalışıyor. 2 yılda Türkiye ile çok kritik ilişkilerimiz oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasında çok iyi bir ilişki var” dedi.

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"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ ÇOK GÜÇLÜ"

Savunma sanayisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Barrack, Türkiye'nin bu alandaki kapasitesinin güçlü olduğunu söyledi. CAATSA kapsamında Kongre sürecinin devam ettiğini belirten Barrack, savunma ve silah altyapısında önemli değişiklikler yaşandığını ifade etti.

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Rus sistemlerinin ABD sistemleriyle uyumlu olmadığını dile getiren Barrack, Kongrenin S-400 meselesinin nasıl çözülebileceği üzerinde çalışması gerektiğini söyledi. Barrack, bunun iki ülke arasındaki ilişkiler açısından kritik bir sorun olmadığını belirterek, “İlişkimizde hiçbir parazit yok” ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçisi Türkiyeyi övdü: Erdoğan ile Trumpın arası çok iyi
Başlık ResmiABD Büyükelçisi Türkiyeyi övdü: Erdoğan ile Trumpın arası çok iyi

Ekonomik ilişkilerin de iyi seviyede olduğunu belirten Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasında güçlü bir uyum bulunduğunu söyledi. Barrack, Trump'ın Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirme konusunda istekli olduğunu kaydetti.

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