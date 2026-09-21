Premier Lig ekibinden Mauro Icardi kararı!

Premier Lig ekibi Tottenham'ın, serbest statüde bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi transfer etmeme kararı aldığı ileri sürüldü. Haberde, Icardi'nin ocak ayına kadar Tottenham'ın kadrosuna kaydedilemeyecek olmasının transfer kararında etkili olduğu aktarıldı. Ayrıca Icardi'nin Premier Lig'de forma giymemiş olması da Londra ekibinin transfere temkinli yaklaşmasının nedenleri arasında gösterildi.

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İngiltere Premier Lig'de ilk beş haftayı iki puanla son sırada tamamlayan Tottenham'ın, gol yollarındaki sorunu çözebilmek adına gündeme gelen Mauro Icardi'ye sıcak bakmadığı belirtildi.

ICARDI'YA ONAY ÇIKMADI

Team Talk'ın haberine göre; hücum hattını güçlendirmek isteyen Tottenham, gündemine gelen Mauro Icardi için transfer girişiminde bulunmama kararı aldı. İtalyan basınında daha önce yer alan haberlerde, Kuzey Londra ekibinin Teknik Direktör Roberto De Zerbi'ye alternatif bir santrfor seçeneği sunmak için Icardi'nin durumunu değerlendirdiği öne sürülmüştü.

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Mauro Icardi

TRANSFERDE KRİTİK ENGEL

Football Insider'da yer alan haberde, Icardi'nin ocak ayına kadar Tottenham'ın 25 kişilik Premier Lig kadrosuna kaydedilemeyecek olmasının transfer kararında etkili olduğu aktarıldı. 33 yaşındaki golcünün yüksek maaş beklentisi ve daha önce Premier Lig'de forma giymemiş olması da Londra ekibinin transfere temkinli yaklaşmasının nedenleri arasında gösterildi.

İTALYA'YA DÖNEBİLECEĞİ İDDİASI

Haberde, Arjantinli futbolcunun kariyerine yeniden İtalya'da devam edebileceği ve Lazio'nun deneyimli golcüyle ilgilenen Serie A ekiplerinden biri olduğu belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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