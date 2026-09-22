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Spor

Mauro Icardi'ye 2099 yılına kadar ceza geldi: Gündem olan karara isyan etti

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Mauro Icardi'ye 2099 yılına kadar ceza geldi: Gündem olan karara isyan etti
Başlık ResmiMauro Icardiye 2099 yılına kadar ceza geldi: Gündem olan karara isyan etti

Arjantin'de Buenos Aires Eyaleti Ulaştırma Bakanlığı, Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi'yi 2099 yılına kadar trafikten men ettiğini duyurdu. Şu anda kulüpsüz olan yıldız oyuncu, çok konuşulan karara bakanlığın sosyal medya hesabına yazdığı cevapla tepki gösterdi.

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Galatasaray'dan 30 Haziran'da ayrılan ve henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de nde saha dışı bir haberle adından söz ettirdi. 33 yaşındaki futbolcu, trafikten geçici olarak men edilirken; söz konusu tarihin 2099 olması dikkat çekti.

Mauro Icardi, yaklaşık 3 aydır yeni kulübünü arıyor.
Başlık ResmiMauro Icardi, yaklaşık 3 aydır yeni kulübünü arıyor.

Buenos Aires Eyaleti Ulaştırma Bakanlığı, Icardi'nin süresi dolmuş ehliyetle araba kullandığını ve yanında bulunan China Suarez'in emniyet kemerini çıkartarak kendisini arabadan sarkıttığını belirterek, futbolunun trafikten men edildiğini duyurdu.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan videoda, deneyimli futbolcunun süresi geçen ehliyet bilgileri ve verilen "geçici men" cezası (1 Ocak 2099) paylaşıldı.

Arjantinli oyuncuya verilen ceza
Başlık ResmiArjantinli oyuncuya verilen ceza

"YALAN SÖYLEMEYİN, İŞİNİZİ YAPIN"

Mauro Icardi, bu kararın ardından bakanlığın paylaşımına cevap verdi. 33 yaşındaki futbolcu, "2029’a kadar geçerli olan İtalyan ehliyetimi nasıl geçersiz kıldıklarını merak ediyorum. Ulaştırma Bakanlığı’nın bile medyada biraz gündem olabilmek için benim üzerimden prim yapmaya çalışması gerçekten tuhaf. Tweet atıp boş boş oturacağınıza, ülkemizde ulaşımın daha düzgün sağlanabilmesi için yolları onarın. İnsanlara yalan söylemeyi bırakın ve işinizi yapın. Arjantin ehliyeti, Avrupa ehliyetine dönüştürülürken zaten teslim edilmek zorunda. Daha neyin geçersiz kılınmasından söz ediyorlar? Hepsi birkaç dakikalık magazin malzemesi çıkarmak için" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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