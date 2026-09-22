Okan Buruk eleştirilerin ardından hırslandı: "Cevabım sahada"

Galatasaray’da son gelinen nokta Okan Buruk’u ekstra motive etti. Trabzonspor karşısında sergilenen futbol, hakem kararları, dört şampiyonluğa rağmen eleştiriler tecrübeli hocayı çok hırslandırdı.

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Sarı kırmızılılarda hedefte teknik direktör Okan Buruk var… Dört yıl üst üste şampiyonluk gören ve beşinci için (rekor) yola çıkan Buruk, son Trabzonspor mağlubiyetinin ardından ağır eleştiriler aldı. Hatta yönetim içinden bile hocaya karşı tepkilerin olduğu belirtildi. Okan Buruk’un ise gerek sergilenen futbol, gerek hakemlerin kararları, gerekse kendisiyle ilgili sert eleştiriler nedeniyle ekstra bir motivasyon içine girdiği belirtildi. Bu tür olaylara alışık olduğunu belirten Buruk, daha önce kriz anlarından daha da güçlenerek çıkmıştı.

Okan Buruk

CEVAP SAHADA

Rekor kırmaya kararlı olan Okan Buruk, kendisiyle ilgili tepki ve yorumlara cevabı sözlü olarak değil, tabelada vermek istiyor. Millî arada takıma 5 gün izin veren Buruk’un bu süreçte rakip analizlerine ağırlık vereceği öğrenildi. Taktik planı ve kadro tercihleri eleştiri alan Okan Hoca’nın, ara sonrasında hem iki kulvarda mücadele edecek olmaları hem de bazı futbolcuların beklentilerin altında kalması sebebiyle rotasyona gideceği öğrenildi. Başkan Dursun Özbek’in arkasında durduğu Buruk, sıkıntılı süreci kısa sürede lehine çevirmeyi planlıyor.

BATRAKOV 11’E HAZIRLANIYOR

Galatasaray’da yeni geldiği için hamle oyuncusu olarak değerlendirilen Aleksey Batrakov, millî ara sonrası 11’e hazırlanacak. Okan Buruk, Rus orta sahaya daha çok süre ve sorumluluk verecek. Batrakov şu ana kadar 5 maçta toplam 230 dakika süre alırken 1 asist katkısı verdi.

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