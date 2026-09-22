Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi: Sahalara döneceği maç netleşti

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bir müsabakayı kaçıran Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı yıldızının yokluğunda çıktığı 3 karşılaşmada sadece bir galibiyet elde etti.

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Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 33'üncü dakikasında sakatlık geçiren Victor Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting maçlarını kaçıran yıldız golcüden beklenen haber geldi.

KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA OLACAK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Osimhen'in yapılan kontroller sonucunda tedavi sürecinin olumlu ilerlediği ve takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi. 27 yaşındaki santrforun, milli ara dönüşünde Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında formasına kavuşacağı belirtildi. Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maç 9 Ekim Cuma akşamı oynanacak.

Galatasaray, Victor Osimhen'in yokluğunda sadece Kocaelispor'u 1-0 yendi.

4 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Sakatlığı sebebiyle Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 4 karşılaşmada sahaya çıktı ve 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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