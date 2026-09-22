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Miçotakis’in Meis hamlesi egemenlik dosyasını yeniden açtı! Yunanistan’ın sonu Ermenistan gibi olur

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Miçotakis’in Meis hamlesi egemenlik dosyasını yeniden açtı! Yunanistan’ın sonu Ermenistan gibi olur
Başlık ResmiMiçotakis’in Meis hamlesi egemenlik dosyasını yeniden açtı! Yunanistan’ın sonu Ermenistan gibi olur

Ermenistan örneğini hatırlatan Doç. Dr. Hakan Erkiner, Yunanistan’ın da Türkiye ile dost olması gerektiğini er ya da geç anlayacağını söyledi. Erkiner, “Ateşlenmeyen her silah demode olur” dedi.

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Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Meis Adası’nı ziyaretiyle Ege’de sular yeniden ısınırken, Türkiye de Mavi Vatan’da Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı için sahaya çıktı. Milletlerarası hukuk uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner, gazetemize adaların askerî statüsünden uluslararası yargıya, Yunanistan’ın savunma politikalarından Türkiye’nin caydırıcılığına kadar önemli değerlendirmelerde bulundu.

Adaların gayriaskerî statüsüyle ilgili tartışmanın güvenlik ve diplomasiyle sınırlı olmadığını belirten Erkiner “Devir (1947 Paris Barış Antlaşması ile İtalya’nın 12 ada ve çevresindeki adaları Yunanistan’a devretmesi) artık tartışmalı. Yunanistan adaları silahlandırmaya devam ettikçe devir şartlarını ihlal ettiği için egemenliği de tartışmalı hale geliyor. Çünkü devir şartlarını geçersiz kılıyor” dedi. Erkiner, Türkiye’de üniversitelerde adaların gayriaskerî statüsüne ilişkin akademik çalışmaların yapılması ve meselenin uluslararası hukuk çerçevesinde gündemde tutulmasının önemine işaret etti.

YARGI İÇİN TEMKİNLİ OLMALIYIZ

Uluslararası yargıya başvuru konusunda temkinli olunması gerektiğini belirten Erkiner “Türkiye hukuki tezlerini sonuna kadar savunmalı; ancak uluslararası
yargı mekanizmalarının siyasi ve hukuki dengelerden tamamen bağımsız olduğu varsayımıyla hareket edilmemeli. Hukuk ile diplomasi birbirinin alternatifi değil, birlikte yürütülmesi gereken iki araç” diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomik, askerî ve diplomatik kapasitesinin caydırıcılık açısından önem taşıdığını belirten Erkiner, Yunanistan’ın savunma harcamalarının ekonomik boyutuna da dikkati çekti. Erkiner, “Yunanistan da Türkiye ile dost olması gerektiğini er ya da geç anlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Ege’deki mücadelenin yalnızca askerî güçle değil, ekonomik dayanıklılık, siyasi istikrar, demografik yapı ve toplumsal bütünlükle de bağlantılı olduğunu belirten Erkiner “Bazen haklılık, uluslararası siyasette tek başına yeterli olmuyor. Türkiye’nin ekonomik, askerî ve diplomatik kapasitesi belirleyici bir unsur. Güç kavramını yalnızca silah sayısı üzerinden değerlendiremeyiz. Ekonomik dayanıklılık, siyasi istikrar, demografik yapı ve toplumsal bütünlük de millî güç unsuru. Asıl güç caydırıcılıkta” dedi. Atina’nın Türkiye kaynaklı güvenlik kaygılarının savunma politikalarını şekillendirdiğini belirten Erkiner, bu politikanın ekonomik boyutunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

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