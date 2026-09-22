Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Türkiye, dünyada rağbet gören aktör haline geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir." dedi. ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türk iş dünyasına da görev düştüğünü ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefini son derece gerçekçi ve ulaşılabilir bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak çabalarımızı biraz daha artırmamız gerekiyor." dedi.

"Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır." diyen Erdoğan, "Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır." ifadelerini kullanarak güçlü zemin üzerinde yeni bir yatırım hamlesi başlattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABDde konuştu: Türkiye, dünyada rağbet gören aktör haline geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımcılara diyoruz ki gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte iş konseyi ve ticaret odasına büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Değerli misafirler, bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor.

Amerika ile tesis ettiğimiz diyalog ve eş güdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya 'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de gayretlerimizi artırarak sürdürmekte bunu kararlıyız. Bu noktada şu hususun altını öncelikle çizmek istiyorum.

Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Tam tersine bugün ticaret alanındaki ilişkilerimiz münasebetlerimizi destekleyen ve ilerleten unsurların başında geliyor. Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır ikiye katlanmış durumda. 2025 yılında 38 milyar doları aşan ikili ticaretimiz bu yılın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştı. Sene sonunda 40 milyar dolarla 2025 'in rakamını geçeceğimiz anlaşılıyor.

Başkan Trump'la birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar ticaret hedefini son derece gerçekçi ve ulaşılabilir buluyorum. Ancak çabalarımızı biraz daha artırmamız gerekiyor. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Türkiye dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönemde etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir. Suriye'den Irak 'a, Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar ciddi potansiyel barındıran birçok bölgeyle güçlü bağlara sahibiz. Bu bağlardan kazan kazan anlayışıyla en etkinli şekilde istifade ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABDde konuştu: Türkiye, dünyada rağbet gören aktör haline geldi

"TÜRKİYE 'YE YATIRIM YAPAN HEP KAZANÇLI ÇIKMIŞTIR"

Yine biliyorsunuz ekonomiye dair hemen her başlıkta son 24 yılda ciddi başarılar elde ettik. Göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye bugün 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. 3600 dolar olan kişi başına düşen gelirimiz 2026 sonu itibariyle inşallah yirmi bin doları aşacak. Son 24 yılda ülkeye çektiğimiz doğrudan yabancı yatırımların miktarı 300 milyar dolara yaklaştı. 2023 yılında yaşadığımız deprem felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları kısa sürede sarmayı başardık. Sadece 3 yıl gibi bir sürede enkazları kaldırdık, şehirlerimizi sıfırdan tekrar inşa ettik. Deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiyesine çevirerek 455 binden fazla konutu tamamlayıp deprem zedelerimize teslim ettik. Değerli misafirler, tüm bu rakamlar, tüm bu başarılar aslında bizlere şunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi güçlü şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır.

"YATIRIMCILARA DİYORUZKİ GELİN OPERASYONLARINIZI TÜRKİYE'DEN YÖNETİN"

Şimdi bu güçlü zemin üzerinde yeni bir yatırım hamlesi başlatıyoruz. Nisan ayında açıkladığımız yatırım programı ile dünyanın en rekabetçi teşvik paketlerinden birini hayata geçirdik. Ülkemizde yatırım yapanlar için kurumlar vergisini yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirdik. İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte iş konseyi ve ticaret odasına büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABDde konuştu: Türkiye, dünyada rağbet gören aktör haline geldi

"TÜRKİYE DÜNYA ÖLÇEĞİNDE RAĞBET GÖREN BİR AKTÖR HALİNE GELMİŞTİR"

Bu teşviklerinizin sadece ticaretimize değil, ülkelerimiz arasındaki siyasi münasebetlere de büyük katkı yaptığını görüyorum. Ancak önümüzde daha yürümemiz gereken uzun bir yol var. Bu yolda aşmamız gereken engeller, atmamız gereken adımlar var. Amerika ile nükleer enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz iş birliğini ileriye taşımaya hazırız. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Bu noktada şunu da belirtmek durumundayım. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Türkiye, dünyada rağbet gören aktör haline geldi

"SAVUNMA SANAYİ İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Bundan 20 yıl önce senede sadece 248 milyon dolar savunma ihracatı yapıyorken bugün 10 milyar dolardan fazla ihracat yapar seviyeye geldik. Küresel savunma malzemeleri ihracatındaki payımız 5 yıl önceye kıyasla %120'nin üzerinde arttı. Artık firmalarımız sahip oldukları donanım ve inovasyonla Amerika'da yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. Amerika'yla iş birliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz, ortak faydamıza olacaktır.

Amerika'da yaşayan vatandaşlarımızın bir yandan ülkemizde bağlarını korurken, diğer yandan Amerika'nın toplumsal dokusuna güçlü biçimde entegre olmalarından memnuniyet duyuyoruz. Türk-Amerikan toplumu bünyesinden siyaset, iş, bilim, kültür, sanat, spor ve diğer alanlarda temayüz etmiş vatandaşlarımızla iftihar ediyoruz. Sizlerden başarılarınıza yeni başarılar eklemenizi bekliyoruz. Türkiye ile Amerika arasındaki güçlü bağların ve müttefiklik hukukunun diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ediyorum.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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