İhlas Medya, İstihdam Fuarı’nda yoğun ilgi gördü

Türkiye’nin nitelikli iş gücüne ve istihdam seferberliğine güçlü destek veren İhlas Medya Grubu, Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 3. İstihdam Fuarı’nda stant açtı. Stant, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İş arayan vatandaşlar ile farklı sektörlerden 108 firmanın aynı çatı altında buluştuğu fuarda İhlas Medya standı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İhlas Medya standını yüzlerce iş arayan vatandaş ziyaret etti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bakan Çiftçi İhlas Holding’i ziyaret etti

Katılımcılara kurumun köklü şirketleri, yayın organları ve iş imkânları tanıtıldı. Genç yetenekler ve deneyimli profesyoneller, kariyer fırsatları hakkında birinci ağızdan bilgi aldı. Fuar süresince sahada aktif rol oynayan İhlas Medya Grubu İnsan Kaynakları (İK) ekibi, adaylar ile bire bir mülakat yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM İhlas Medya’ya iki ödül birden

Adayların sorularını içtenlikle cevaplayan uzman kadro başvuru şartları, staj programları ve işe alım süreçleriyle ilgili katılımcıları bilgilendirerek profesyonel dünyada rehberlik etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala