İstanbul'da düzenlenen 25. Altın Başarı Ödülleri'nde İhlas Medya Grubu çifte gurur yaşadı.

Spiker Platformu ve Hayat Dergisi tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen “Altın Başarı Ödülleri”, önceki gün İstanbul’da muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Burcu Mutlu’nun sunumuyla gerçekleşen gecede; medya, sanat, spor ve basın dünyasından isimler 60 farklı kategoride ödüllendirildi. Törenin açılışında konuşan Hayat KırmızıTürk Dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya; başarının, liyakatin, medya etiğinin ve Türkçenin önemine vurgu yaptı. Gecede, İhlas Medya Grubu iki ödül birden aldı.

ŞEHİTLERE İTHAF ETTİ

Türk savunma sanayisinin yerli ve millî gelişimi ile güvenlik güçlerinin çalışmalarını aktardığı haberleriyle İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Zöhre Alagöz “Yılın En İyi Savunma Muhabiri” ödülüne layık görüldü. Anlamlı bir konuşma yapan Zöhre Alagöz, “Mavi Vatan’ımızda, Gök Vatan’ımızda ve siber dünyada tam bağımsız bir Türkiye hedefi yle alın teri döken savunma sanayii çalışanlarına teşekkür ederim. Sınır ötesinde ve vatanın her köşesinde canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiğimize minnettarım. Omuz omuza çalıştığım mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve bu ödülü aziz şehitlerimize ithaf ediyorum” dedi.

KALECİK, EN İYİ SPİKER SEÇİLDİ

TGRT Haber’in başarılı spikeri Gülden Kalecik Demirtaş da “En İyi Hafta İçi Gündüz Kuşağı Kadın Haber Spikeri” ödülünün sahibi oldu.

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