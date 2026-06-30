Şile Belediyesi’ne yönelik 3. dalga operasyonda gözaltına alınan Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de tutuklandığı öğrenildi.

CHP'li Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 3’üncü dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında sanatçı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de yer aldığı öğrenildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

HALUK LEVENT’İN KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan sanatçı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de tutuklanan şüpheliler arasında bulunduğu öğrenildi.

Berkant Acil

CUMA GÜNÜ OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet yoluyla haksız menfaat sağlandığı yönünde tespitlere ulaşılmıştı. Bu kapsamda 26 Haziran Cuma günü soruşturmanın 3’üncü dalga operasyonu gerçekleştirilmişti.

İstanbul ve İzmir’de tespit edilen 21 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası