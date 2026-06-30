MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin NATO üyesi ülkeler arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülke olduğunu ifade eden Bahçeli, askeri sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasının milli güvenlik açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Açıklamalarının ardından "Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?" sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi.

Grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, askeri sağlık altyapısının yeniden oluşturulmasının Türk Silahlı Kuvvetleri açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin NATO içerisindeki konumuna dikkat çeken Bahçeli, ''Ne hazındır ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Cephede kazanılan her şanlı sefer ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayete erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir.'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli askeri hastane çıkışı yaptı: Askeri hastaneler açılacak mı?

ASKERİ HASTANELER AÇILACAK MI?

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları kamuoyunda askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçirilmesine ilişkin yürürlüğe girmiş resmi bir karar ise henüz alınmadı.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasında yer verdiği değerlendirmeler, askeri sağlık sisteminin yeniden kurulmasına yönelik bir çağrı niteliğinde oldu. Konuyla ilgili resmi bir düzenleme yapılması halinde süreç, ilgili kurumların açıklamalarıyla netlik kazanacak.

Bahçeli askeri hastane çıkışı yaptı: Askeri hastaneler açılacak mı?

"ASKERİ SAĞLIK SİSTEMİ SAVAŞ KOŞULLARINA GÖRE HAZIRLANMALI"

Bahçeli, askeri sağlık hizmetlerinin sivil sağlık kuruluşlarından farklı bir yapıya sahip olduğuna işaret ederek, çatışma ve savaş ortamlarında hızlı müdahale edebilecek özel bir sistemin önemine vurgu yaptı.

Mayın patlamaları, ağır travmalar, yanık vakaları ve uzuv kayıpları gibi savaş alanlarında sık karşılaşılan yaralanmalara yönelik uzmanlaşmış askeri hekim kadrolarının oluşturulmasının gerekli olduğunu belirten Bahçeli, bu alanda yetişmiş personelin milli savunma açısından kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Ayrıca şehir hastaneleri, üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinin önemli sağlık hizmetleri sunduğunu belirten Bahçeli, buna karşın askeri sağlık sisteminin görev alanı ve çalışma koşulları bakımından farklı ihtiyaçlara cevap verdiğini söyledi.

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