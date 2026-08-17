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Ortopediye başvuran çocuk sayısı artıyor! Çocuklukta kazanılan adale kas bankasıdır

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Ortopediye başvuran çocuk sayısı artıyor! Çocuklukta kazanılan adale kas bankasıdır

Ortopedi Uzmanı Dr. Albayrak, ekran karşısında geçen çocukluk nedeniyle kendilerine başvuran çocuk sayısında artış olduğunu söyledi. Albayrak, "Çocuklukta yapılan en büyük yatırım kas bankasıdır" dedi.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Telefon, tablet ve bilgisayar kullanımındaki artışın çocukların kas ve iskelet sistemi üzerindeki etkileri, olumsuz etkileri artmaya başladı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Albayrak, son dönemde özellikle boyun ve sırt ağrıları nedeniyle ortopedi servislerine başvuran çocuk ve ergenlerin sayısında artış gözlemlediklerini söyledi. Albayrak, erken yaşlarda boyun düzleşmesi vakalarının da daha sık görülmeye başlandığını belirtti. Okul çağındaki çocuklar ve ergenlerin her gün ortalama en az 60 dakika orta ve yüksek şiddette fiziksel aktivite yapması gerektiğini vurgulayan Albayrak, “Çocuklukta hareket, sağlıklı bir vücudun temelini oluşturuyor. Bu nedenle ekran başında geçirilen süre ile fiziksel aktivite arasında mutlaka bir denge kurulmalı” ifadelerini kullandı.

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"BEDELİNİ 20-30 YIL SONRA ÖDERLER"

Hareketsiz geçirilen çocukluk döneminin etkilerinin yalnızca bugünle sınırlı kalmayabileceği uyarısında bulunan Albayrak, “Bugün hareketsiz bıraktığımız çocukların bunun bedelini 20-30 yıl sonra ödemesinden endişe ediyoruz” dedi. Çocukluk ve gençlik döneminde kazanılan kas kütlesini bir tür “kas bankası” olarak tanımlayan Albayrak, “İlerleyen yaşlarda kaybedilen kası geri kazanmaya çalışmak yerine, genç yaşlardan itibaren kas rezervimizi yüksek tutmak çok daha kolay. Genç yaşta ne kadar iyi bir kas kütlesi ve hareket alışkanlığı oluşturursanız, ileri yaşlara o kadar büyük bir rezervle girersiniz” diye konuştu.

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