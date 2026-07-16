Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, çocukluk çağı obezitesinde yalnızca beslenmenin değil, uzun ekran süresi ve hareketsiz yaşamın da önemli rol oynadığını belirterek ailelere fiziksel aktivite ve ekran kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Çocukluk çağı obezitesinin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirten Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, ailelerin yalnızca çocuklarının beslenmesine değil, günlük hareket düzeyine ve ekran kullanım alışkanlıklarına da dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Teknolojinin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ancak çocukların televizyon, tablet, telefon ve bilgisayar başında geçirdiği sürenin kontrol altında tutulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Murat Doğan, "Çocuklar ekran karşısında uzun süre vakit geçirdiğinde hem fiziksel aktiviteleri azalıyor hem de farkında olmadan daha fazla kalorili yiyecek tüketebiliyor. Harcanan enerjinin azalması ve alınan kalorinin artması zaman içinde kilo artışına neden oluyor. Bu nedenle çocuklarda kilo alımını değerlendirirken sadece beslenmeye odaklanmak yeterli değildir" dedi.

HAREKETSİZLİK OBEZİTE RİSKİNİ ARTIRIYOR

Günlük fiziksel aktivitenin çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimi için vazgeçilmez olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Doğan, özellikle okul sonrası zamanın ekran karşısında değil, hareket ederek değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Doğan, "Çocukların her gün yaşlarına uygun fiziksel aktivite yapmaları, açık havada zaman geçirmeleri ve oyun oynamaları hem kilo kontrolünü destekliyor hem de kas ve kemik gelişimine katkı sağlıyor. Ayrıca düzenli hareket, çocukların ruh sağlığı, dikkat süresi ve uyku kalitesi üzerinde de olumlu etkiler oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

OBEZİTE BİRÇOK HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR

Çocukluk çağında gelişen obezitenin yalnızca kilo fazlalığı anlamına gelmediğini belirten Doç. Dr. Murat Doğan, "Obezite; insülin direnci, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması, yüksek tansiyon, uyku apnesi ve bazı hormonal bozukluklar gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Özellikle hızlı kilo alan, boy uzaması yavaşlayan veya gelişiminde farklılık görülen çocukların çocuk endokrinolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi önemlidir" diye konuştu.

AİLELERE EKRAN SÜRESİ UYARISI

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının aile içinde kazanıldığını ifade eden Doç. Dr. Murat Doğan, ebeveynlerin çocuklarına örnek olması gerektiğini belirterek, "Çocukların ekran süreleri yaşlarına uygun şekilde sınırlandırılmalı, ekran karşısında yemek yeme alışkanlığı önlenmeli ve ailece aktif yaşam desteklenmelidir. Günlük yürüyüşler, parkta oyun, bisiklet sürme ve sportif aktiviteler çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimine önemli katkı sağlar. Sağlıklı bir gelecek için çocuklarımızın sadece ne yediğine değil, ne kadar hareket ettiğine de dikkat etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Doç. Dr. Murat Doğan, çocuklarda sağlıklı büyümenin temelinde dengeli beslenme, yeterli uyku, düzenli fiziksel aktivite ve kontrollü ekran kullanımının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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