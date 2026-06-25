Uzmanlar, çocuklarda safra kesesi taşı vakalarının son yıllarda dikkat çekici şekilde arttığına dikkat çekiyor. Özellikle obezite, fast-food tüketimi ve hareketsiz yaşamın risk faktörleri arasında yer aldığını belirten uzmanlar, tekrarlayan karın ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiği konusunda aileleri uyarıyor.

Uzun yıllar boyunca yetişkinlere özgü bir sağlık sorunu olarak bilinen safra kesesi taşları, artık çocuklarda da daha sık görülüyor.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun, çocuklarda safra kesesi taşı tanılarında geçmiş yıllara göre artış gözlemlediklerini söyledi. Safra kesesi taşlarının eskiden daha çok kan hastalıkları veya bazı doğumsal rahatsızlıklarla ilişkilendirildiğini belirten Zeytun, günümüzde obezite ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının da önemli risk faktörleri arasında yer aldığını ifade etti.

KARIN AĞRISI, MİDE BULANTISI VE KUSMA...

Çocuklarda görülen safra kesesi taşlarının çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebildiğini kaydeden Doç. Dr. Hikmet Zeytun, bazı vakalarda ise özellikle yemeklerden sonra ortaya çıkan karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikâyetlerin görülebildiğini söyledi. Sağ üst karın bölgesinde tekrarlayan ağrılar yaşayan çocukların mutlaka uzman değerlendirmesinden geçmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Hikmet Zeytun, erken tanının muhtemel komplikasyonların önlenmesinde büyük önem taşıdığını dile getirdi.

FAST-FOOD TÜKETİMİ VE HAREKETSİZ HAYATA DİKKAT

Doç. Dr. Hikmet Zeytun, çocukluk çağında artan fast-food tüketimi, hareketsiz yaşam tarzı ve kilo problemlerinin yalnızca diyabet ve kalp-damar hastalıkları riskini değil, safra kesesi hastalıklarının görülme sıklığını da artırdığına dikkat çekiyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının erken yaşlarda kazandırılmasının ve düzenli fiziksel aktivitenin birçok sağlık sorununun önlenmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Doç. Dr. Hikmet Zeytun, safra kesesi taşlarının tedavisinin hastanın klinik durumuna göre planlandığını belirterek, şikâyetlere yol açan vakalarda günümüzde kapalı yöntem olarak bilinen laparoskopik cerrahinin başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Bu yöntem sayesinde çocukların ameliyat sonrası dönemi daha konforlu geçirdiğini ve günlük yaşamlarına daha kısa sürede dönebildiklerini ifade etti.

Doç. Dr. Hikmet Zeytun, ailelerin çocuklarda tekrarlayan karın ağrılarını basit bir sindirim sorunu olarak değerlendirmemesi gerektiğini belirterek, erken teşhisin hem tedavi sürecini kolaylaştırdığını hem de ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebildiğini vurguluyor.

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