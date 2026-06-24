Bilgisayar başında uzun saatler geçirenler için uyarıda bulunan Prof. Dr. Recep Kurnaz, karpal tünel sendromunun erken dönemde fark edilmemesi halinde el fonksiyonlarında kalıcı kayıplara yol açabileceğini belirtti.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Recep Kurnaz, günümüzde özellikle bilgisayar başında çalışanlar arasında yaygınlaşan karpal tünel sendromuna karşı önemli uyarılarda bulundu.

El bileğinde bulunan dar bir kanaldan geçen median sinirin baskı altında kalması sonucu ortaya çıkan karpal tünel sendromunun, zamanında müdahale edilmediğinde kalıcı sinir hasarına yol açabileceğini belirten Kurnaz, tekrarlayan el ve bilek hareketlerinin hastalığın en önemli nedenleri arasında yer aldığını söyledi.

Kurnaz, "Bilgisayar kullanımı, uzun süre klavye ve mouse ile çalışma, el işiyle uğraşanlar, üretim hattında çalışanlar veya titreşimli alet kullanan bireyler risk altındadır. Bunun yanı sıra hamilelik, diyabet, tiroit hastalıkları, romatizmal rahatsızlıklar ve obezite gibi durumlar da karpal tünel sendromunun gelişme riskini artırabilir" diye konuştu.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Recep Kurnaz

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karpal tünel sendromunun ilk belirtilerinin genellikle elde uyuşma, karıncalanma, yanma hissi ve ağrı şeklinde ortaya çıktığını belirten Kurnaz, şikayetlerin çoğunlukla başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta hissedildiğini dile getirdi.

Özellikle geceleri artan ağrı ve uyuşmanın hastaları uykularından uyandırabildiğini aktaran Kurnaz, ilerleyen süreçte kavrama gücünün azalması ve nesnelerin elde tutulmakta zorlanılması gibi sorunların görülebileceğini söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Baş ağrısıyla gittiği hastaneden burun spreyiyle gönderildi: 24 saat içinde hayatını kaybetti

"ÇALIŞMA ORTAMI ERGONOMİK HALE GETİRİLMELİ"

Tedavinin gecikmesi halinde başparmak kaslarında zayıflama ve incelme yaşanabileceğine dikkat çeken Kurnaz, erken dönemde alınacak önlemlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kurnaz, "Öncelikle el bileğini zorlayan ve tekrarlayan hareketlerden kaçınmak, çalışma ortamını ergonomik hale getirmek ve düzenli aralar vermek gerekir. Klavye ve mouse kullanımında bileğin nötr pozisyonda tutulması, uygun desteklerin kullanılması şikayetleri azaltabilir. Ayrıca istirahat, soğuk uygulama ve basit egzersizler de erken dönemde fayda sağlayabilir. Belirtilerin devam etmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Hastalığın erken dönemlerinde gece ateli kullanımı ile bilek sabit tutularak sinir üzerindeki baskı azaltılabilir. Bunun yanı sıra fizik tedavi uygulamaları, egzersiz programları ve ilaç tedavileri ile şikayetler büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. İlerlemiş vakalarda cerrahi müdahale gündeme gelebilir. Cerrahi tedavide amaç, sinir üzerindeki baskıyı ortadan kaldırarak hastanın şikayetlerini gidermektir" ifadelerini kullandı.

Bilgisayar başında çalışanlar risk altında! Gece uykudan uyandırıyor, kalıcı hasara yol açabiliyor

TEKRARLAYAN HAREKETLER AZALTILMALI

Sağlıklı bir yaşam için çalışma ergonomisine dikkat edilmesi, tekrarlayan hareketlerin azaltılması ve vücudun verdiği sinyallerin doğru değerlendirilmesinin gerektiğini belirten uzman isim, bu tür rahatsızlıkların önlenmesinde tüm bunların önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası