Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptığı ortak basın toplantısında "Savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz, Karadeniz’de huzurun korunması şarttır." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

"SAVAŞ KARADENİZ'E TAŞINMAMALI"

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Savaşın, Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz, Karadeniz’de huzurun korunması şarttır." ifadelerini kullandı.

Fidan, Karadeniz'de limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınmasının, sivillerin hayatlarının tehlikeye atılmasının mazur görülecek bir husus olmadığını belirtti.

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişimlerine de değinen Bakan Fidan, "İstanbul Görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum." dedi.

"TÜRKİYE, DENİZ UNSURLARINA LİDERLİK YAPMAYI KABUL ETTİ"

Bakan Fidan, Karadeniz'deki güvenlik garantilerine ilişkin olarak ise, "Türkiye, deniz unsurlarına liderlik yapmayı kabul etti, müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"ATEŞKESE HAZIRIZ"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ise, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna olarak ateşkese hazırız." dedi.

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