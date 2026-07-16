Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hasadı başlayan patates, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürüyor. Markette 50 liraya kadar çıkan yeni sezon patatesler, tarlada 20-25 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates hasadı başladı. Tarlalarda makinelerle sökülen patatesler çuvallara doldurularak satışa hazırlanıyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen ürünler başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere Türkiye'nin birçok iline sevk ediliyor.

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TARLADA 20 İLA 25 LİRA ARASINDA

İlçede 800'ün üzerinde üretici tarafından bu yıl 35 bin dekarın üzerinde alanda patates ekimi gerçekleştirildi. Geçen yıl tarlada kilogramı yaklaşık 5 liradan satılan patatesin bu yıl 20 ila 25 lira arasında alıcı bulması üreticileri memnun etti. Hasadın ilçede yaklaşık 4 ay daha devam etmesi bekleniyor.

Patates üreticisi Necati Aydoğan, hasada başladıklarını belirterek verim ve fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

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