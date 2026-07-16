Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaret bölümünde, 2 gün önce yüksek sesle İncil okuyan iki yabancı turist yakalandı. Haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yasal işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bir skandala imza atıldı. Caminin ziyaret bölümünde yüksek sesle "İncil" okuduğu iddia edilen 2 kişi harekete geçildi.

YÜKSEK SESLE İNCİL OKUDULAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaret bölümünde 2 kişinin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.

2 TURİST YAKALANDI

Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F'yi (36) yakaladı. Haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem başlatılan kişiler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

AYASOFYA'DA BİZANS BAYRAĞI AÇMIŞLARDI

Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yine bir skandala imza atılmıştı. 9 Nisan tarihinde camiyi ziyaret ederken "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağı açıp fotoğraf çektiren 2 Yunan şahıs, polis ekiplerince Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmışlardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası