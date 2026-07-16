Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 9,02 gerilerken, yıllık bazda yüzde 9,55 arttı. Yıllık fiyat artışında sebze grubu öne çıkarken, aylık en sert düşüş tropikal ve subtropikal meyvelerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9,02 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,73 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,55 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,44 artış gerçekleşti.

Tarım-ÜFE yıllık bazda yüzde 9,55 arttı!

CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE YÜZDE 1,49 ARTIŞ

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,57 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,14 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,18 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 15,55 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 10,30 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,49 artış gerçekleşti.

Tarım-ÜFE yıllık bazda yüzde 9,55 arttı!

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 60,71 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 27,64 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası