Galatasaray'ın 217'nci yabancı transferi: 11'inci Fransız Lesley Ugochukwu
Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Burnley'den kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 11'inci Fransız futbolcu oldu.
- Galatasaray, 22 yaşındaki oyucnuyu 3 milyon sterlin karşılığında kiraladı.
- Lesley Ugochukwu, Galatasaray tarihinin 217'nci yabancı futbolcusu oldu.
- Genç orta saha, Galatasaray forması giyecek 11'inci Fransız futbolcu olarak kayıtlara geçti.
- Galatasaray forması giymiş Fransız oyuncular arasında Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois ve Tanguy Ndombele bulunuyor.
Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Burnley'de forma giyen Lesley Ugochukwu'yı kadrosuna kattı. Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübü ile şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transfer konusunda 3 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya vardı.
Lesley Ugochukwu, Galatasaray tarihinin 217'nci yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Genç orta saha, sarı-kırmızılı futbol takımında forma giyecek 11'inci Fransız futbolcu olacak.
Galatasaray'da daha önce Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois ve Tanguy Ndombele forma giydi.