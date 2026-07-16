Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Burnley'den kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 11'inci Fransız futbolcu oldu.

Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Burnley'de forma giyen Lesley Ugochukwu'yı kadrosuna kattı. Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübü ile şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transfer konusunda 3 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya vardı.

Lesley Ugochukwu'nun satın alma opsiyonu 22 milyon 500 bin sterlin.

Lesley Ugochukwu, Galatasaray tarihinin 217'nci yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Genç orta saha, sarı-kırmızılı futbol takımında forma giyecek 11'inci Fransız futbolcu olacak.

Galatasaray'da daha önce Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois ve Tanguy Ndombele forma giydi.

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