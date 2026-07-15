Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye veda etti.

Galatasaray'da üç sezona damga vuran Mauro Icardi ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla Arjantinli yıldız futbolcuya veda etti.

Kulübün paylaşımında, ayrılığın bir veda değil, geride bırakılan büyük bir miras olduğu vurgulandı. Galatasaray yönetimi, Icardi'nin artık sarı-kırmızılı formayı giymeyecek olmasının, taraftarın gönlündeki yerini değiştirmeyeceğini belirterek, yıldız futbolcunun kulüp tarihine adını unutulmazlar arasına yazdırdığını ifade etti.

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"BİR NESLİ GALATASARAYLI YAPAN SEVGİLİ KAPTAN..."

Açıklamada, Icardi'nin attığı goller, kazandığı gol krallıkları, kırdığı rekorlar ve kaldırdığı kupaların yanı sıra Galatasaray ruhunu sahaya ve tribünlere yansıttığına dikkat çekildi. Arjantinli futbolcunun yalnızca sportif başarılarıyla değil, taraftarla kurduğu güçlü bağ sayesinde de kulübün efsaneleri arasına girdiği vurgulandı.

Paylaşımda ayrıca, "Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar 'Galatasaraylıyım' demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var" ifadelerine yer verilerek Icardi'nin kulüp üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, duygusal mesajını "Tüm Galatasaraylılar biliyor... Böyle bir aşk unutulmaz" sözleriyle noktalarken, paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda çıktığı 134 maçta 77 gol kaydetti.

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