Anadolu Ajansı
Metro İstanbul duyurdu! T1 Tramvay Hattı'nda bazı duraklara sefer yapılmayacak
Doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 17 Temmuz Cuma ile 20 Temmuz Pazartesi arasında sefer düzenlemesine gidilecek. Güngören-Bağcılar arasında ise ücretsiz İETT otobüsleri hizmet verecek.
Özetle DinleMetro İstanbul duyurdu! T1 Tramvay Hattı'nda bazı ...
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3. Sayfa 2 dk önce
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici sefer düzenlemesi uygulanacaktır.
- 17 Temmuz Cuma 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi 06.00'ya kadar tramvay seferleri Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirilecektir.
- Güngören ile Bağcılar istasyonları arasındaki ulaşım ücretsiz İETT otobüsleri ile sağlanacaktır.
- Yolcuların seyahat planlarını bu geçici düzenlemeye göre yapmaları tavsiye edilmektedir.
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İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici sefer düzenlemesi uygulanacak.
SON DURAK 'SOĞANLI'
Metro İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre, 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar tramvay seferleri yalnızca Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirilecek.
Çalışmalar süresince Güngören ile Bağcılar istasyonları arasındaki ulaşım ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ücretsiz İETT otobüsleri ile sağlanacak.
Yetkililer, söz konusu tarihlerde seyahat edecek yolcuların ulaşım planlarını bu geçici düzenlemeyi dikkate alarak yapmaları çağrısında bulundu.
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