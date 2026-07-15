Doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 17 Temmuz Cuma ile 20 Temmuz Pazartesi arasında sefer düzenlemesine gidilecek. Güngören-Bağcılar arasında ise ücretsiz İETT otobüsleri hizmet verecek.

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici sefer düzenlemesi uygulanacak.

SON DURAK 'SOĞANLI'

Metro İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre, 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar tramvay seferleri yalnızca Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirilecek.

Çalışmalar süresince Güngören ile Bağcılar istasyonları arasındaki ulaşım ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ücretsiz İETT otobüsleri ile sağlanacak.

Yetkililer, söz konusu tarihlerde seyahat edecek yolcuların ulaşım planlarını bu geçici düzenlemeyi dikkate alarak yapmaları çağrısında bulundu.

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