ABD, İran'a yönelik askeri operasyonların ikinci aşamasının TSİ 22.00 itibarıyla başladığını açıkladı. Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik tehdit oluşturduğu belirtilen İran askeri unsurlarının hedef alındığını bildirdi.

ABD ile İran arasındaki gerilim yeni bir aşamaya taşındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasının Türkiye saatiyle 22.00'de başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Doğu Saati ile 15.00'te (TSİ 22.00) başlayan ikinci operasyon kapsamında İran'ın askeri kapasitesine yönelik hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonların özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçen uluslararası ticaret gemilerine yönelik tehdit oluşturduğu değerlendirilen İran askeri unsurlarını hedef aldığı ifade edildi. ABD ordusunun, Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda harekete geçtiği vurgulandı.

İLK SALDIRI SABAH SAATLERİNDE BAŞLAMIŞTI

CENTCOM, günün ilk saatlerinde de İran'a yönelik geniş kapsamlı bir saldırı dalgası başlatıldığını açıklamıştı. Türkiye saatiyle 13.00'te başlayan ilk operasyonda da İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri kabiliyetlerinin hedef alındığı belirtilmişti.

Operasyonların kapsamı ve olası sonuçlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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