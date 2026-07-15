ABD'den İran'a ikinci saldırı dalgası: CENTCOM operasyonun sürdüğünü duyurdu
ABD, İran'a yönelik askeri operasyonların ikinci aşamasının TSİ 22.00 itibarıyla başladığını açıkladı. Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik tehdit oluşturduğu belirtilen İran askeri unsurlarının hedef alındığını bildirdi.
- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasının Türkiye saatiyle 22.00'de başlatıldığını duyurdu.
- İkinci operasyon kapsamında İran'ın askeri kapasitesine yönelik hedefler vuruldu.
- Operasyonlar, Hürmüz Boğazı'ndan geçen uluslararası ticaret gemilerine tehdit oluşturan İran askeri unsurlarını hedef aldı.
- ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda harekete geçti.
- Gün içinde Türkiye saatiyle 13.00'te başlayan ilk operasyonda da İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri kabiliyetleri hedef alınmıştı.
ABD ile İran arasındaki gerilim yeni bir aşamaya taşındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasının Türkiye saatiyle 22.00'de başlatıldığını duyurdu.
CENTCOM'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Doğu Saati ile 15.00'te (TSİ 22.00) başlayan ikinci operasyon kapsamında İran'ın askeri kapasitesine yönelik hedeflerin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, operasyonların özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçen uluslararası ticaret gemilerine yönelik tehdit oluşturduğu değerlendirilen İran askeri unsurlarını hedef aldığı ifade edildi. ABD ordusunun, Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda harekete geçtiği vurgulandı.
Havalimanı saldırısının ardından Trump'tan Veliaht Prens'e gizli onay! Bir ateşkes daha bozuluyor
İLK SALDIRI SABAH SAATLERİNDE BAŞLAMIŞTI
CENTCOM, günün ilk saatlerinde de İran'a yönelik geniş kapsamlı bir saldırı dalgası başlatıldığını açıklamıştı. Türkiye saatiyle 13.00'te başlayan ilk operasyonda da İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri kabiliyetlerinin hedef alındığı belirtilmişti.
Operasyonların kapsamı ve olası sonuçlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.