İstanbul Bayrampaşa’da Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’na enerji sağlayan trafoda meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu. Enerji kesintisi nedeniyle tramvay seferleri aksarken, yolcular araçlardan tahliye edilerek raylar üzerinde yürümek zorunda kaldı.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulunan ve T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’na enerji sağlayan trafoda meydana gelen patlama, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kartaltepe Mahallesi’nde, Bosna Çukurçeşme Durağı yakınlarında bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafoda küçük çaplı yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve enerji şirketi ekibi sevk edildi.

RAYLARDAN YÜRÜYEREK BÖLGEDEN UZAKLAŞTILAR

Patlama nedeniyle yaşanan enerji kesintisi, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’ndaki seferleri de etkiledi. Hatta bulunan tramvaylar durdurulurken, yolcular güvenlik amacıyla araçlardan tahliye edildi. Bazı yolcuların raylar üzerinde yürüyerek bölgeden uzaklaştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, çevrede hissedilen yoğun gaz kokusu üzerine İGDAŞ ekipleri de bölgede inceleme başlattı. Güvenlik önlemleri kapsamında Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir alt geçit geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bu nedenle bölgede araç yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da tramvay hattını etkileyen patlama! Yolcular raylara indi

DEPREM OLDUĞUNU ZANNETTİLER

Patlamaya tanık olan mahalle sakinlerinden Galip Mayır, patlamanın şiddetinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, birçok kişinin ilk anda deprem olduğunu düşündüğünü söyledi.

Öte yandan, Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda seferlerin geçici süreyle Topkapı-Şehitlik ve Kiptaş-Mescidi Selam istasyonları arasında gerçekleştirildiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası