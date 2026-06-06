İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Bazı yolcuların, duran trenden indikten sonra istasyona ulaşmak için tünel içerisinde yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza ulaşımı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle hattaki seferlerde gecikmeler yaşanırken, bazı yolcular metroda mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, arızanın ardından hareket edemeyen metroda bulunan yolcuların bir kısmı güvenlik ekiplerinin yönlendirmesiyle tahliye edildi. Nurtepe istasyonuna ulaşmak isteyen bazı yolcular ise rayların bulunduğu tünel güzergahında yürümek zorunda kaldı.

Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansırken, görüntülerde yolcuların tünel içerisinde ilerlediği görüldü.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Arızanın ardından Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik bir sorun yaşandığı belirtilerek seferlerin Veysel Karani istasyonundan aktarmalı olarak sürdürüldüğü duyuruldu.

Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, hattın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İstanbul'da metro arızası! Yolcular tünelde yürüyerek tahliye edildi

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