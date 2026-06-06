İstanbul'da metro arızası! Yolcular tünelde yürüyerek tahliye edildi
İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Bazı yolcuların, duran trenden indikten sonra istasyona ulaşmak için tünel içerisinde yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Öğle saatlerinde yaşanan arıza sonucu seferlerde aksamalar olmuştur.
- Arızalı metrolardaki yolcular güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir.
- Bazı yolcular Nurtepe istasyonuna ulaşmak için tünel güzergahında yürümek zorunda kalmıştır.
- Metro İstanbul, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve seferlerin Veysel Karani istasyonundan aktarmalı olarak devam ettiğini açıklamıştır.
İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza ulaşımı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle hattaki seferlerde gecikmeler yaşanırken, bazı yolcular metroda mahsur kaldı.
Edinilen bilgilere göre, arızanın ardından hareket edemeyen metroda bulunan yolcuların bir kısmı güvenlik ekiplerinin yönlendirmesiyle tahliye edildi. Nurtepe istasyonuna ulaşmak isteyen bazı yolcular ise rayların bulunduğu tünel güzergahında yürümek zorunda kaldı.
Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansırken, görüntülerde yolcuların tünel içerisinde ilerlediği görüldü.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Arızanın ardından Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik bir sorun yaşandığı belirtilerek seferlerin Veysel Karani istasyonundan aktarmalı olarak sürdürüldüğü duyuruldu.
Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, hattın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.