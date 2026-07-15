FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 10. yılında, İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin o gece çektiği fotoğraflardan oluşan "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" sergisi Zeytinburnu'nda açıldı. Program kapsamında ayrıca "Direniş ve Adalet" Kısa Film Senaryo Yarışması'nın ödülleri de sahiplerini buldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yıl dolayısıyla Zeytinburnu'nda anma programı düzenlendi. Program kapsamında, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin darbe gecesi objektiflerine yansıyan karelerden oluşan "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" fotoğraf sergisi vatandaşlarla buluştu.

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, İhlas Haber Ajansı İstanbul 3. Bölge Müdürü Ömer Faruk Aydemir'in yanı sıra ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurdele kesiminin ardından davetliler, darbe gecesini belgeleyen tarihi fotoğrafları tek tek inceleyerek o geceyi yeniden hatırladı.

Anma programı kapsamında ayrıca "Direniş ve Adalet" Kısa Film Senaryo Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi. Genç senaristleri desteklemeyi amaçlayan yarışmada dereceye giren projelere toplam 725 bin lira ödül verilirken, birincilik elde eden senaryo ise 500 bin liralık yapım desteği almaya hak kazandı. Hazırlanacak kısa filmin 15 Temmuz 2027'de düzenlenecek anma etkinliklerinde izleyiciyle buluşturulması planlanıyor.

Programda ayrıca 15 Temmuz'un farklı yönlerinin ele alındığı bir panel de gerçekleştirildi.

İHAnın objektifinden 15 Temmuz! Tarihe geçen fotoğraflar sergide

"HEM GEÇMİŞİ HEM GELECEĞİ ANLATAN BİR SERGİ"

Serginin açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, serginin yalnızca darbe girişiminin unutulmaması için değil, Türkiye'nin geleceğe yönelik hedeflerini de yansıtması amacıyla hazırlandığını söyledi.

Arısoy, sergide İHA'nın darbe gecesi çektiği fotoğrafların yanı sıra Türkiye'nin savunma sanayisi, bilim ve teknoloji alanındaki hedeflerini anlatan bölümlerin de yer aldığını belirterek, serginin 31 Temmuz'a kadar Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda ziyaret edilebileceğini ifade etti.

İHAnın objektifinden 15 Temmuz! Tarihe geçen fotoğraflar sergide

"BU MİLLETE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKLER"

Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ise konuşmasında, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğinin simgesi olduğunu vurgulayarak, vatandaşların vatan sevgisiyle meydanlarda olduğunu söyledi.

Uslu, "Sizler var oldukça Türk milleti ve Türk devleti var olacaktır. Hiçbir şer güç bu millete diz çöktüremeyecektir" ifadelerini kullandı.

İHAnın objektifinden 15 Temmuz! Tarihe geçen fotoğraflar sergide

Haberle İlgili Daha Fazlası