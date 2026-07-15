Yüksek faiz oranlarının etkisiyle tasarruf finansman şirketlerine olan ilgi her geçen gün artarken, organizasyon ücretleri de vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Faizsiz ev ve araç sahibi olmak isteyenlerin tercih ettiği sistemde organizasyon ücreti, kullanılacak finansman tutarına göre değişiyor. İşte 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar finansmanlarda alınan güncel organizasyon ücretleri...

Kredi faizlerinin yüksek seyretmesi ev ve araba alacak vatandaşları alternatif finansman modellerine yönlendirmeye başladı. Faize bulaşmadan birikim yapmak isteyenlerin adresi ise faizsiz finansman sunan tasarruf şirketleri oldu. Söz konusu şirketlere ilgi her geçen gün daha da büyürken, tasarruf şirketleri de çeşitli kampanyalarla vatandaşları kazanmak için kıyasıya bir yarış içinde. "Hemen teslim", "6. ayda teslim" gibi farklı kampanyaları öne çıkaran şirketler, belli şartlarda faizsiz finansman sağlıyor.

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TEK SEFERLİK ORGANİZASYON ÜCRETİ ALINIYOR

Tasarruf şirketleri müşteriden herhangi bir faiz talep etmezken, sadece 1 seferlik organizasyon ücreti alıyor. Bu da finansmana göre değişkenlik gösteriyor. Peki "evim" sistemi olarak bilinen tasarruf şirketlerinde organizasyon ücretleri ne kadar?

Faizsiz finansmanda organizasyon ücreti ne kadar? İşte 1 milyon TLden 10 milyon TLye güncel tablo

ORGANİZASYON ÜCRETİ FİNANSMANA GÖRE DEĞİŞİYOR

Tasarruf finansman sistemiyle faizsiz ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında organizasyon ücreti geliyor. Finansman şirketleri, sunulan hizmet karşılığında finansman tutarına göre belirli oranlarda organizasyon ücreti alıyor.

YÜZDE 7 VEYA YÜZDE 8,5 ORGANİZASYON ÜCRETİ

Sektörde ağırlıklı olarak finansmanın yüzde 7 veya yüzde 8,5'i oranında organizasyon ücreti alınıyor. Ödenecek organizasyon ücreti, talep edilen finansman tutarı arttıkça yükseliyor. Buna göre 1 milyon TL finansman kullanan bir kişi, yüzde 7 organizasyon ücretinde 70 bin TL, yüzde 8,5 organizasyon ücretinde ise 85 bin TL ödüyor.

Finansmana göre organizasyon ücretleri şöyle:

Finansman Bedeli Organizasyon Ücreti %7 Organizasyon Ücreti %8,5 1 milyon TL 70 bin TL 85 bin TL 2 milyon TL 140 bin TL 170 bin TL 3 milyon TL 210 bin TL 255 bin TL 4 milyon TL 280 bin TL 340 bin TL 5 milyon TL 350 bin TL 425 bin TL 10 milyon TL 700 bin TL 850 bin TL

Not: Tablodaki organizasyon ücretleri sadece %7 ve %8,5 üzerinden hesaplanmıştır. Organizasyon ücreti tasarruf şirketine, finansmana ve kampanyaya göre değişkenlik gösterebilir.