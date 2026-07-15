ABD-İran savaşında tansiyonun yükselmesiyle artan petrol fiyatları, akaryakıta zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor. 17 Temmuz Cuma gününden itibaren motorin ve benzine büyük bir zam bekleniyor. Fiyat artışının ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 77 liraya yaklaşacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD-İran savaşında tansiyonun düşmesiyle 70 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol, bölgede gerilimin yeniden artmasıyla hızlı bir yükselişe geçti. Dün 86 doları gören brent petrol, bugün ise 84-85 lira seviyelerinde geziniyor. Petroldeki bu yükseliş ise akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıyor.

AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAMLAR

Motorine 7 Temmuz tarihinde 1 lira 31 kuruş, 8 Temmuz tarihinde ise 76 kuruş, 10 Temmuz tarihinde ise 3 lira 8 kuruş zam geldi. Benzin ise 15 Temmuz (bugün) tarihinde 1 lira 60 kuruş zamlandı.

Benzin ve motorine büyük zam! Litresi 80 liraya koşuyor

BENZİN VE MOTORİNE BÜYÜK ZAM!

Petroldeki yükselişin devam etmesinin ardından akaryakıta yeni bir zam daha göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 17 Temmuz Cuma gününden geçerli olmak üzere motorinde 3 lira 90 kuruş, benzinde ise 1 lira civarında bir artış olacak.

MOTORİN 80 LİRAYA KOŞUYOR

Zammın ardından Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı il olan Hakkari'de motorin 77 lira seviyesine yaklaşacak. Benzin ise şehirlere göre, 66-68 lira arasında değişecek.

15 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 64.51 69.96 31.19 İstanbul Anadolu 64.35 69.80 30.59 Ankara 65.46 71.07 31.29 İzmir 65.75 71.34 31.19

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.