15 Temmuz'a özel para basıldı! İşte üzerindeki detaylar
FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen demokrasi mücadelesinin 10. yılı anısına Darphane tarafından özel tasarımlı hatıra 5 lira basıldı. Tedavüldeki metal 5 liranın üzerine hazırlanan paranın ön yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ile "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yazısı yer alıyor.
- Hatıra para, Darphane tarafından basılan 5 liralık madeni paradır.
- Paranın tura yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ile "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yazısı yer almaktadır.
- Diğer yüzde, tedavüldeki 5 liralık madeni paranın mevcut tasarımı korunmuştur.
- Bu hatıra para ile milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılması hedeflenmiştir.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği onurlu direnişin 10. yılı anısına özel tasarımlı hatıra para tasarlandı. Türk milletinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve demokrasi mücadelesinin bir nişanesi olarak Darphane tarafından hatıra 5 lira para basıldı.
MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK RUHU
Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği kararlı duruşun ve demokrasiye sahip çıkma iradesinin hafızalarda daima yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla basılan hatıra parayla milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılmasına katkı sunulması da hedeflendi.
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PARANIN ÜZERİNDE YER ALAN DETAYLAR
Para, halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basılırken, tura yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ile "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yazısı yer aldı, diğer yüzde ise tedavüldeki 5 liralık madeni paranın mevcut tasarımı korundu.