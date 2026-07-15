ATV ekranlarında Esra Erol’un sunumuyla izleyiciyle buluşan “Var Mısın Yok Musun”, 14 Temmuz 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümüyle gündem oldu. Altın borcunu kapatabilmek amacıyla yarışmaya katılan Hakan Temiz, verdiği kritik kararın yanı sıra programda paylaştığı hayat öyküsüyle de dikkat çekti. Bankanın 260 bin TL’lik teklifini kabul eden yarışmacının kendi kutusundan çıkan rakam şaşırttı.

Var Mısın Yok Musun'un başından itibaren başarılı bir performans sergileyen ve kırmızı kutuları art arda eleyen Hakan Temiz, son turlarda önemli kararlarla karşı karşıya kaldı. “Altın borcum var, onu kapatmak için buradayım” diyen Temiz, ilerleyen bölümlerde artan risk nedeniyle daha temkinli hareket etmeyi tercih etti. Bankanın telefonundan gelen 260 bin TL’lik teklif karşısında uzun süre değerlendirme yapan yarışmacı, elindeki parayı riske atmak istemediğini belirterek teklifi kabul etti ve kutusunu açtırmadan yarışmaya veda etti.

Var Mısın Yok Musun’da büyük pişmanlık! 260 bin TL’ye evet dedi, kutusundan çıkan şaşırttı

DEVAM ETSEYDİ 1 MİLYON 850 BİN TL TEKLİF ALACAKTI

Yarışmacının teklifi kabul etmesinin ardından kutusu açıldı. Esra Erol’un açtığı kutudan 500 bin TL çıkması stüdyoda şaşkınlığa neden oldu. Programın ilerleyen dakikalarında ise yarışmacının 260 bin TL’lik teklifi kabul etmeyip bir tur daha devam etmesi halinde bankanın kendisine 1 milyon 850 bin TL teklif edeceği açıklandı.

Sonucun ardından konuşan Hakan Temiz, “Rekoru kıracaktım ama gerçekten çok güzel bir tablo ortaya çıktı. Ya kutumda 500 bin TL ya da 5 milyon TL var diyerek devam etmeyi düşünmüştüm…” ifadelerini kullandı.

Var Mısın Yok Musun’da büyük pişmanlık! 260 bin TL’ye evet dedi, kutusundan çıkan şaşırttı

HAYAT ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI

Yarışmadaki performansının yanı sıra programda anlattığı hayat öyküsüyle de dikkat çeken Hakan Temiz, 1974 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde dünyaya geldiğini ve 15 yaşında babasını kaybetmesinin ardından çalışma hayatına erken yaşta başladığını anlattı.

Sağlık sorunları yaşayan annesine 5 yıl boyunca baktığını ve annesinin vefatının hayatında derin izler bıraktığını ifade eden yarışmacı, iki evlilik yaptığını ve bu evliliklerin boşanmayla sonuçlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Beni hayatta hiç kimse sevmedi. Beni tek seven kadın annemmiş. Ana gibi yar, Kâbe gibi diyar olmaz…”

Haberle İlgili Daha Fazlası