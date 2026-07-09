ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 8 Temmuz tarihli yeni bölümüyle izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmaya yaklaşık 300 bin TL tutarındaki borcunu kapatabilmek amacıyla katıldığını söyleyen Nedret, verdiği kritik kararlarla geceye damga vurdu.

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun, son bölümüyle hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı.

Bilgisayar kurası sonucunda yarışmacı koltuğuna oturmaya hak kazanan Nedret, büyük ödüle ulaşabilmek için kutularını tek tek açarak zorlu bir mücadele verdi.

Yarışma boyunca hem kendi stratejisini belirlemeye çalışan hem de bankadan gelen teklifleri dikkatle değerlendiren yarışmacı, kritik anlarda verdiği kararlarla ekran başındakilerin nefesini kesti.

300 bin TL borçla geldi! Kritik karar hayatını değiştirdi, kutusundan bakın ne çıktı

KRİTİK ANDA RİSK ALMADI

Final turuna yaklaşılırken bankadan gelen 1 milyon 475 bin TL tutarındaki teklif, yarışmanın kırılma anı oldu. Uzun süre düşünen Nedret, risk almamayı tercih ederek bankanın teklifini kabul etti ve yarışmadan 1 milyon 475 bin TL ödülle ayrılmayı garantiledi.

300 bin TL borçla geldi! Kritik karar hayatını değiştirdi, kutusundan bakın ne çıktı

KUTUSUNDAN ÇIKAN RAKAM ŞAŞIRTTI

Programın en merak edilen anı ise yarışmacının bankanın teklifini kabul ettikten sonra kendi kutusunda hangi tutarın bulunduğunun açıklanması oldu. Büyük ödülün kendi kutusunda olup olmadığını öğrenmek isteyen Nedret, bankayla anlaşmasının ardından kutusunu açtı.

300 bin TL borçla geldi! Kritik karar hayatını değiştirdi, kutusundan bakın ne çıktı

Programın sonunda kutusundaki ödül miktarı açıklanan Nedret'in, bankanın teklifini reddetmesi halinde yalnızca 5 bin TL kazanacağı öğrenildi. Böylece yarışmacının 1 milyon 475 bin TL tutarındaki banka teklifini kabul ederek risk almaması, kendisi adına en doğru kararlardan biri olarak değerlendirildi.

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