Şırnak'ta sosyal medyadan "Bildiğiniz üzere artık ben olmayacağım" diyerek video paylaşan 14 yaşındaki B.B.B. şehri alarma geçirdi. Polislerin titiz çalışması sonucunda çocuk sağ olarak bulundu.

Dün hakkında kayıp müracaatı yapılan 14 yaşındaki B.B.B., kaybolmadan önce sosyal medyada "Bildiğiniz üzere artık ben olmayacağım. Birkaç saat sonra kalıcı olarak ben yokum. Atacağım son snapte bu" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı. Paylaşımın ardından ailesinin ihbarı üzerine Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

89 POLİS GÖREV YAPTI

Toplam 89 polis gece boyunca kentin dört bir yanında arama yaptı. Metruk binalar, parklar, boş araziler ve şüpheli görülen tüm noktalar tek tek kontrol edilirken, il merkezi giriş ve çıkışları da güvenlik güçlerince kontrol altına alındı.

Artık ben olmayacağım paylaşımı şehri ayağa kaldırdı!

SAĞ OLARAK BULUNDU

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda B.B.B., bugün sabah saat 06.00 sıralarında merkez Gündoğdu Mahallesi 1243. Sokak üzerinde bulunan boş bir inşaatta sağ olarak bulundu. Yapılan ilk kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Gece boyunca sürdürülen koordineli çalışma sayesinde kayıp çocuk ailesine teslim edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için kayıp şahıs olaylarında tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, benzer durumlarda ihbarların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ve güvenlik birimlerine bildirilmesinin önemine dikkat çekti.

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