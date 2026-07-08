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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, bir sürücü otomobilini tartıştığı şahsın üzerine sürerek onu araç ile apartman kapısı arasına sıkıştırdı. Üzerine sürülen aracın çarpmasıyla ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; dehşet anlarının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı olayın ardından kaçan sürücü kısa süre sonra polise teslim oldu.

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