Anadolu Ajansı • Menemen
İzmir'de polisten kaçan motosikletliye ağır ceza!
İzmir'in Menemen ilçesinde trafik denetiminden kaçan motosiklet sürücüsüne 394 bin 211 lira idari para cezası uygulandı.
İzmir Menemen'de uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine A.K.Ç. idaresindeki motosikleti durdurmak istedi.
İkaza uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
394 BİN TL CEZA YEDİ
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 394 bin 211 lira idari para cezası uygulandı.
Motosiklet trafikten menedilirken A.K.Ç'nin sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu.
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