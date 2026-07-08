İhlas Haber Ajansı
Güneşte kalan navigasyon cihazı patladı! Kamyonet alevlere teslim oldu
Eskişehir'de park halindeki bir kamyonette çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının, araç içinde güneşe maruz kalan navigasyon cihazının patlaması sonucu çıktığı değerlendirilirken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.
Özetle DinleGüneşte kalan navigasyon cihazı patladı! Kamyonet ...
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3. Sayfa 1 dk önce
Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir kamyonet, navigasyon cihazının patlaması sonucu alev aldı.
- Olay, Hayriye Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda meydana geldi.
- M.S. (64) isimli şahsa ait 26 ALY 069 plakalı kamyonet yol üzerinde park halindeyken alev aldı.
- Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
- Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
- İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, araçta maddi hasar oluştu.
- Yangının, araç içinde güneş ışığına ve ısıya maruz kalan navigasyon cihazının patlaması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.
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Olay, Tepebaşı ilçesi Hayriye Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda meydana geldi.
BİRDEN ALEV ALDI
Edinilen bilgilere göre, M.S. (64) isimli erkek şahsa ait 26 ALY 069 plakalı kamyonet, yol üzerinde park halindeyken aniden alev aldı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, aracın içerisinde maddi hasar oluştu.
ŞÜPHELER NAVİGASYON CİHAZINDA
Yangının, araç içerisinde güneş ışığına ve ısıya maruz kalan navigasyon cihazının patlaması sonucu çıktığı değerlendiriliyor. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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