Üniversite öğrencilerinin uzun süredir beklediği öğrenci affına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı ve yükseköğretim alanında kapsamlı değişiklikler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Teklif yasalaşması halinde, belirlenen şartları taşıyan binlerce eski öğrenci yeniden üniversite sıralarına dönebilecek. Peki üniversite affı çıktı mı, öğrenci affından kimler yararlanabilecek ve başvurular nasıl yapılacak? İşte öğrenci affı teklifine ilişkin tüm ayrıntılar...

Teklifte, öğrenci affından yararlanarak yeniden üniversiteye kayıt yaptıran adaylara belirli şartlarla yatay geçiş imkanı da getiriliyor. Giriş yılında aynı türden taban puana sahip farklı diploma programlarına geçiş yapılabilecek. Kontenjanlar ise üniversitelerin fiziki imkanları ve öğrenci sayıları dikkate alınarak belirlenecek. Peki, üniversite affı çıktı mı, öğrenci affından kimler yararlanabilecek?

Üniversite affı çıktı mı, öğrenci affından kimler yararlanabilecek? İşte kanun teklifine ilişkin detaylar!

ÜNİVERSİTE AFFI ÇIKTI MI?

Üniversite affı henüz yürürlüğe girmedi. Öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenlemenin uygulanabilmesi için teklifin Meclis'te kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Üniversite affı çıktı mı, öğrenci affından kimler yararlanabilecek? İşte kanun teklifine ilişkin detaylar!

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kanun teklifine göre daha önce hazırlık sınıfı dahil olmak üzere ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim görürken herhangi bir nedenle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler düzenlemeden yararlanabilecek.

Ayrıca bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar da teklif kapsamına alındı. Düzenleme yasalaşırsa belirtilen şartlara uyan kişiler yeniden öğrencilik hakkı elde edebilecek.

Üniversite affı çıktı mı, öğrenci affından kimler yararlanabilecek? İşte kanun teklifine ilişkin detaylar!

Daha önce farklı bir öğrenim düzeyinde bu düzenlemenin tanıdığı haklardan yararlanılmış olması, başka bir öğrenim düzeyinde bu madde hükümlerinden yararlanmaya engel teşkil etmeyecek.

Yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri Askeralma Kanunu'nun "Erteleme" başlıklı hükmündeki usul ve esaslara göre yapılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu düzenlemede belirtilen haklardan yararlandırılacak.

Üniversite affı çıktı mı, öğrenci affından kimler yararlanabilecek? İşte kanun teklifine ilişkin detaylar!

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Teklifin yasalaşmasının ardından düzenlemeden yararlanmak isteyen adayların, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvurması gerekecek.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Üniversite affı çıktı mı, öğrenci affından kimler yararlanabilecek? İşte kanun teklifine ilişkin detaylar!

ÖĞRENCİ AFFI KAPSAMI DIŞINDA KİMLER KALACAK?

Teklifle, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu kanunun daha önce bu kapsamda tanıdığı haklardan yararlanmamış olmak kaydıyla, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından, işkence suçundan, eziyet suçundan, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun "Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz" başlığındaki suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla belirlenen esaslara göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

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