AK Parti tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifiyle, eski afları kaçıranların yanı sıra üniversiteyi kazandığı hâlde hiç kayıt yaptırmayan adaylara da ilk defa yükseköğretim hakkı tanınıyor. Sadece af değil, akademide köklü bir temizlik de kapıda. Başkasına tez yazan akademisyenler meslekten ihraç edilecek, izinsiz eğitim kurumu açanlara ise dört yıla kadar hapis cezası verilecek.

AK Parti, 28 maddeden oluşan ve yükseköğretim alanında kapsamlı değişiklikler öngören kanun teklifi ni Meclis Başkanlığına sundu. Teklifle, herhangi bir sebeple üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler ile yükseköğrenim programı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan adaylara yeniden eğitim hakkı sağlanacak. Daha önce tanınan haklardan faydalanmamak şartıyla kendi isteğiyle kaydını sildirenler üniversiteye dönebilecek. Hak sahipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında dersbaşı yapabilecek. Terör, cinayet, cinsel saldırı ve uyuşturucu gibi ağır suçlardan hüküm giyenler ise kapsam dışında tutulacak. Eğitimine geri dönenlerin askerlik tecilleri yenilenirken; YKS puanı yeterli olan af sahipleri farklı programlara yatay geçiş yapabilecek. Ayrıca Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açık öğretim programlarına geçiş imkânı da tanınacak. Sürecin usul ve esaslarını YÖK belirleyecek.

Öğrenci affı Meclis'te! Kazanıp kayıt yaptırmayana hak

HAYALET TEZE CEZA

Başkasına tez, yayın ve benzeri çalışma hazırlayan akademisyenler meslekten çıkarılacak. Bu kişilere 5 bin günden 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu çalışmalarla mezun olan veya ünvan alanlar da 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası alacak.

SON SINIFA YENİ HAK

Azami süreyi dolduran son sınıf öğrencilerine başarısız dersleri için iki ek sınav hakkı verilecek. Teorik dersleri biten ancak staj veya intörnlük aşamasında kalanlar eğitimlerini tamamlayabilecek. Düzenleme ara sınıfları kapsamayacak.

İZİNSİZ AÇILIŞA HAPİS

Türkiye’de yetkisiz şekilde program açan veya mevzuata aykırı eğitim kurumu işletenlere, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecek.

FAALİYETLER GENİŞLİYOR

Yurt dışındaki programlarda görev alacak öğretim elemanları 5 yıla kadar görevlendirilebilecek. Devlet üniversitelerine cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında yerleşke açma yetkisi verilecek. Öte yandan emeklilik yaş haddi olan 67’yi dolduran öğretim üyelerinin sözleşme süreleri iki yıla çıkarılacak. Bu akademisyenler ek ders, teşvik ve döner sermaye ödemelerini alabilecek. YÖK, sözleşmeli personel sayısını belirlemede yetkili olacak.

Öğrenci affı Meclis'te! Kazanıp kayıt yaptırmayana hak

VAKIFLARA YAPTIRIM

Vakıf üniversitelerine ihlal ağırlığına göre uyarı, program askıya alma, kontenjan azaltma veya faaliyet durdurma gibi yaptırımlar uygulanabilecek. Mali yapısı bozulan kurumların garantör üniversiteye devri netleşirken, öğrencilerin eğitim hakları güvenceye alınıyor.

Öğrenci affı Meclis'te! Kazanıp kayıt yaptırmayana hak

GÖZLER EKİM AYINDA

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Meclis’te yaptığı basın toplantısında, bu teklifi bir başlangıç olarak gördüklerini, ekim ayında bir kanun teklifinin daha gündeme geleceğini söyledi. Daha önce çıkarılan affa başvuran 400 bin kişiden sadece 40 bininin yararlandığını kaydeden Zengin “Hacim oldukça geniş görünüyor ama şimdiye kadar yararlananlarda yüzde 10’u geçmemiş” ifadelerini kullandı.

BULUŞLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Kanun teklfne göre ünversteler, buluşlarını korumak ve ekonomye kazandırmak amacıyla kurdukları Teknoloj Transfer Ofslerne (TTO) devredeblecek. Gelrn en az üçte br buluşu yapan akademsyene ödenecek, kalanı se döner sermayeye aktarılacak. Düzenleme; ortak TTO kurulumuna, özel sektör ortaklıklarına ve tcar faalyetlere mkân tanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası