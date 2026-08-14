İzmir'de tartıştığı bir kişi tarafından darbedilen adam, metruk bir binada ölüme terk edilmiş halde bulundu. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan şahıs, yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'nde bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişinin saldırısına uğradı. Darbedildikten sonra yüzünde morluklar oluşan ve ağır yaralanan adam, saldırgan tarafından metruk bir binaya terk edildi.

AĞIR YARALI

Günlerce çöplerin ve sineklerin arasında yalnız başına bırakılan şahsı yoldan geçen bir vatandaş gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs, Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir'de korkunç olay! Darbedip metruk binada ölüme terk ettiler

"SABAH SU İÇİRDİM"

Adamı gördüğünü ve durumunun iyi olmadığını söyleyen Savaş Bahadır, "Sabah su içirdim, biraz yatırdım. Ambulansı bekledim. Altını değiştirdim. Uzun pijama giydirdim ve ambulansa bindirdik hastaneye gitti" ifadelerini kullandı.

Bölgeden geçerken duyduğu ses sonucu adamı fark ettiğini belirten Hasan Şahin de "Vicdanım el vermedi. Çevredeki vatandaşlara durumunu sordum. Bir vatandaş olarak gereği neyse onu yaptım ve gerekli yerlere bildirdim. Hastaneye götürdüler" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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