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Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor: Üslerde geri cekilme yok!

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Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor: Üslerde geri cekilme yok!

Türkiye’nin terörün tamamen sona erdirilmesine yönelik yürüttüğü süreçte gözler bir yandan silahların teslimine ilişkin uygulamalara, diğer yandan sahadaki güvenlik yapılanmasına çevrildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör tehdidinin ortadan kalktığı bölgelerde ilerleyen süreçte bazı kontrol noktalarının birleştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi değerlendirilebilecek.

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Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik aşılırken, güvenlik sahasındaki yeni dönemin çerçevesi de netleşmeye başladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör tehdidinin ortadan kalktığı bölgelerde ilerleyen süreçte bazı kontrol noktalarının birleştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi değerlendirilebilecek.

GÜVENLİKTEN TAVİZ YOK

Türkiye’nin terörün tamamen sona erdirilmesine yönelik yürüttüğü süreçte gözler bir yandan silahların teslimine ilişkin uygulamalara, diğer yandan sahadaki güvenlik yapılanmasına çevrildi. Meclis’ten çıkan Çerçeve Kanun’un silahların teslimini içeren 8. maddesinin uygulanması için ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışmalara başlanırken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır içi ve sınır ötesindeki güvenlik faaliyetlerinin ise kesintisiz sürdüğü bildirildi.

Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor: Üslerde geri cekilme yok!
Başlık ResmiTerörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor: Üslerde geri cekilme yok!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son günlerde ortaya atılan “asker çekiliyor”, “üs bölgeleri boşaltılıyor” ve “teröristlere müdahale edilmeyecek” şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Mevcut aşamada TSK’nın harekât bölgelerinden personel çekmesi söz konusu değil. Hudut karakolları ve üs bölgelerinde de birlik veya personel azaltılması bulunmuyor.

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ŞARTLARA GÖRE DÜZEN

Bununla birlikte terör tehdidinin tamamen ortadan kalktığı bölgelerde güvenlik yapılanmasının aynı şekilde devam etmesi yerine, yeni şartlara göre yeniden değerlendirilmesi de gündemde. Bu kapsamda bazı kontrol noktalarının birleştirilmesi, görev alanlarının yeniden düzenlenmesi ve ilerleyen aşamalarda bazı üs bölgelerinin birleştirilmesi ya da yeniden yapılandırılması değerlendirilebilecek.

Ancak güvenlik kaynakları, böyle bir düzenlemenin “geri çekilme” olarak yorumlanmaması gerektiğine dikkati çekiyor. Söz konusu adımların, terör tehdidinin ortadan kalkması hâlinde güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyulan noktalarda daha etkin ve bütünleşik bir yapılanmaya geçmesi kapsamında ele alınacağı belirtiliyor.

Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor: Üslerde geri cekilme yok!
Başlık ResmiTerörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor: Üslerde geri cekilme yok!

Süreçle birlikte sosyal medyada “Türk askeri teröristlere müdahale etmeyecek” şeklinde de dezenformasyon yapılırken, Millî Savunma Bakanlığı, TSK’nın Türkiye’nin beka ve güvenliğine yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sınırlarda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürdüğüne vurgu yaptı.

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Terör örgütünün silah bırakması ve terör tehdidinin sona erdirilmesine yönelik siyasi süreç ile TSK’nın güvenlik sorumluluğunun ortadan kalkması birbirinden farklı başlıklar olarak değerlendiriliyor. Kaynaklar, güvenlik güçlerinin görevinin tehdit tamamen ortadan kalkıncaya kadar devam edeceğinin altını çiziyor.

Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor: Üslerde geri cekilme yok!
Başlık ResmiTerörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor: Üslerde geri cekilme yok!

SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Ankara’nın yakın takibindeki bir diğer başlık ise Irak hükûmetinin silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısının hazırlanması talimatını vermesi... Irak hükûmetinin silah toplamaya başlaması Türkiye açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ankara, silahların teslimi ve kontrolsüz silah kapasitesinin ortadan kaldırılmasına ilişkin süreci yakından izliyor. Millî Savunma Bakanlığı, Çerçeve Kanun’un 8. maddesinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devletin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü belirtiyor.

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