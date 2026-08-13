Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: "Bu meseleyi kalıcı biçimde çözeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası sistemde yaşanan sarsıntılara rağmen hedefleri doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz" dedi. Erdoğan, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun da bu hedef doğrultusunda hayati önem taşıdığını vurguladı ve "Bu meseleyi kalıcı biçimde çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik eden Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"2025-2026 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan subay ve astsubay öğrencilerimizin mezuniyet merasiminde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla ilkelerimizde, dağda, ovada, köyde, sınır hattında ve denizlerimizde fedakarca görev yapan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Ülkemizde ve yurt dışında bayrağımızın gururla dalgalanması için yüksek bir şuurla vazifelerini ifade eden güvenlik birimlerimizin tamamına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Bu aziz vatan, bu aziz devlet, bu aziz millet uğruna canlarını veren şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle iade ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, her birine aileleriyle birlikte sıhhatli, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz yüreği devlet ve millet aşkıyla dolu vatan evlatları yetiştirmeye devam ediyor. Bugün mezuniyet sevinçlerine iştirak ettiğimiz subay ve astsubaylarımız da bu zincirin son halkalarıdır. Modern, kaliteli ve meşakkatli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla nihayete erdiren siz genç kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Subay ve astsubaylarımızı titizlikle eğiten bu kardeşlerimiz için hem bilgilerini hem tecrübelerini seferber eden hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Vatan ve millet sevgisiyle birlikte cesaret ve dirayetleriyle yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: "Bu meseleyi kalıcı biçimde çözeceğiz"

"HER BİRİNİ AYRI AYRI KUTLUYORUM"

Bugün bin 1142'si subay, 4773'ü astsubay olmak üzere toplam 5915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. Dereceye girenler başta olmak üzere 5915 subay ve astsubayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. 504 kadın subay ve astsubayımızın bu gurur tablosunda yer almasını bilhassa anlamlı, kıymetli ve önemli buluyorum. Jandarma ve güvenlik sahil güvenlik teşkilatımızın gücüne güç katacak siz kardeşlerimle şahsım, ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum.

Şunu asla unutmamanızı bilhassa rica ediyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Cennet vatanın dört bir yanında alacağınız görevlerde sizlere şimdiden üstün başarılar temenni ediyorum.

"TÜRKİYE YENİ SİSTEMİN KUTUP BAŞI"

Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımızı çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Köklü kurumlarımızı ehil, emin ve liyakatli kadrolarımızla güçlendiriyoruz. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimizle, kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Geçmişiyle arasına yüksek duvarlar örülen Türkiye'yi tarihiyle, kimliğiyle, coğrafyasıyla yeniden buluşturuyoruz.

Bakınız şu anda hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşın altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Mazlumların hakkını savunan, hakikati çekinmeden haykıran, tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir. Sizler devletimize ve milletimize yapacağınız hizmetlerle işte bu Türkiye'yi çok daha güçlü, çok daha müessir hale getireceksiniz. Gücünüzü erdem ve ahlakla süsleyecek, görevinizi sarsılmaz bir disiplinle yerine getireceksiniz. Bunun için meslek hayatınız boyunca kendinizi yenileyecek, geliştirecek, değişen tehditlere karşı daima hazırlıklı olacaksınız.

Değerli kardeşlerim, biz bin yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Hani diyor ya şair "Bu kabarmış toprağa yüzünü sür, kucakla elbette bağı vardır 'olmuş'un 'olacak'la. Dudağa değer gibi şimdi alnı her erin, bu havada ruhları dolaşır şehitlerin" Biz bu kutsi havanın içinde var olmuşuz. Biz bununla yoğrulmuş, biz bununla dolmuşuz.

"TERÖR MESELESİNİ KALICI BİÇİMDE ÇÖZECEĞİZ"

Onların emanetine sahip çıkmak, yeni destanlar yazarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak bizim birinci önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin kırk yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.

Üç gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere teklifin hazırlanmasından Meclis'e sunulmasına ve Genel Kurul'da kabul edilmesine kadar emeği geçen, katkı ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum.

"YENİ KARDEŞLİK TÜRKÜLERİ SÖYLEYECEĞİZ"

Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Sizler de bu iklimin sahadaki en güçlü teminatlarından biri olacaksınız. Terörle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu tacilleriyle, insan kaçakçılarıyla siber güç şebekeleriyle mücadeleyi hukuk içinde ve tavizsiz biçimde sürdüreceksiniz.

Köyde yaşayan vatandaşımız da, sahildeki balıkçımız da, yayladaki çobanımız da, denizde yardım bekleyen mazlum da sizi gördüğünde 'devletim yanımda' diyecek. Bizler de personel yapısından teknik kapasiteye, hava araçlarından insansız sistemlere, haberleşmeden siber kabiliyetlere kadar jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle akademimizden başarıyla mezun olan 5915 subay ve az subayımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Her birinizin tek tek gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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