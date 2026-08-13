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Alman polisi onun peşindeydi! Türk askeri yakaladı

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Alman polisi onun peşindeydi! Türk askeri yakaladı

Alman yargısının peşine düştüğü ve yakalanması için kırmızı bülten çıkardığı zanlı, Amasya Merzifon'da ortaya çıktı. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Almanya'da 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında işlem yürütülen ve Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan şüphelinin Amasya'da olduğu öğrenildi.

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EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Türk makamlarının bilgilendirilmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Jandarmanın yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu şahsın, Merzifon ilçesinde saklandığı tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, H.B'yi kıskıvrak yakaladı.

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ALMANYA'YA İADE EDİLECEK

Zanlı işlemlerinin ardından, Almanya'ya iade edilmek üzere Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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