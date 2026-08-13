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Spor

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti: 3.5 yıllık imza!

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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti: 3.5 yıllık imza!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Sarı lacivertlilerin bu transfer karşılığında bonuslarla birlikte 2.5 milyon avro bonservis bedeli alacağı belirtildi.

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Son olarak kadrosuna Romelu Lukaku'yu katan sarı lacivertliler, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için çalışmalarını sürdürüyor.

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BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fred, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonuslarla birlikte 2.5 milyon avro bonservis ödeneceği belirtildi.

Fred
Başlık ResmiFred

TARAFTARLARA VEDA ETTİ

Fred, Sturm Graz ile oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlara "üçlü" çektirdi ve daha sonra tribünleri selamladı. Brezilyalı futbolcunun bu hareketi, Fenerbahçe'ye veda ettiği şeklinde yorumlanmıştı.

KARTAL'DAN FRED AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da Fred'in durumuyla ilgili soruya, "Yönetim ile Fred arasında bazı şeyler var. Bekleyelim, bakalım ne olacak? Futbolda her an her şey değişebilir." cevabını vermişti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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