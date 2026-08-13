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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle buluştu: Türkiye’yi terör belasından ebediyen kurtaracağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle buluştu: Türkiye’yi terör belasından ebediyen kurtaracağız
Fotoğraf Başlığı Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle buluştu: Türkiye’yi terör belasından ebediyen kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis’in attığı adıma dikkat çeken Erdoğan, “Sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız” dedi.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen buluşmada, Türkiye’nin terörden tamamen arındırılması hedefiyle yürütülen sürece ilişkin önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, üzerinde özgürce ve güven içinde yaşanan vatanın şehit ve gazilerin emaneti olduğunu vurgulayarak, şehitlerin yakınlarının da devletin emaneti olduğunu belirtti. Devletin bugüne kadar şehit yakınları ve gaziler için tüm imkânlarını seferber ettiğini ifade eden Erdoğan, bundan sonra da gereken desteğin verilmeye devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle buluştu: Türkiye’yi terör belasından ebediyen kurtaracağız
Başlık ResmiErdoğan, şehit yakınları ve gazilerle buluştu: Türkiye’yi terör belasından ebediyen kurtaracağız
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Paylaşımının önemli bölümünü Terörsüz Türkiye sürecine ayıran Erdoğan, Meclis’in bu hafta attığı adımın sürecin ilerlemesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şekilde:

"Aziz şehitlerimizin değerli yakınlarıyla ve muhterem gazilerimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Milletin Evi’nde bir buluşma gerçekleştirdik.

Üzerinde özgürce, huzur ve güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir.

Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle buluştu: Türkiye’yi terör belasından ebediyen kurtaracağız
Başlık ResmiErdoğan, şehit yakınları ve gazilerle buluştu: Türkiye’yi terör belasından ebediyen kurtaracağız

Bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren, kan veren aziz şehitlerimizin yakınları bizlere emanettir.

Bu anlayışla şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek sahip çıktık.

Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkânları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz.

Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle buluştu: Türkiye’yi terör belasından ebediyen kurtaracağız
Başlık ResmiErdoğan, şehit yakınları ve gazilerle buluştu: Türkiye’yi terör belasından ebediyen kurtaracağız

"TÜRKİYE'Yİ BU SIKINTIDAN EBEDİYEN KURTARACAĞIZ"

Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı.

Türkiye, bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinizin metaneti ve devletimizin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir.

İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız"

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