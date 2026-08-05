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Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Kanun teklifi komisyondan geçti

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Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Kanun teklifi komisyondan geçti

Şehit aileleri ile gazilerin haklarını genişleten kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.

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Milli Savunma Komisyonu, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin ardından teklif kabul edildi. Teklife göre, tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir asgari ücretin net tutarından az olamayacak. Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödeme miktarı arttırılıyor. Ödemenin net asgari ücretin 2 katı olan mevcut tutarı, net asgari ücretin 2.5 katı tutarına çıkarılıyor. Vazife malulü olan erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılacak.

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Malul sayılmayan ancak Nizanname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tabloları düzenleniyor ve aylık miktarları artırılıyor. Malul sayılmayan personele aylık bağlanması öngörülüyor. Vazife malulü er ve erbaş durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle yeniden muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55’e çıkarılıyor.

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15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul olmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere aylık bağlanacak.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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