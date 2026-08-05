Trabzonspor'un dünyaca ünlü transferi Mohamed Salah, Trabzon'da kendisini karşılamaya gelen binlerce taraftarlar nedeniyle büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Bordo-mavililerin yeni transferi Mohamed Salah'ı Trabzon'da binlerce taraftar coşkuyla karşılarken Mısırlı oyuncu şaşkınlığını dile getirdi. Trabzonlu taraftarlar, yıldız futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken tezahüratlar eşliğinde destek verdi.

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"BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

Kendisine gösterilen İlgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Salah, "Bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı çok mutluyum. Ne kadar şaşırdığımı ve mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Burada 25 bin kişi var. Böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Böyle bir sevgiyi görmek beni çok mutlu etti. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için çok çalışacağım." şeklinde konuştu.

Salah, ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için çok çalışacağına dikkati çekerek, "Gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken bu olacak." diye konuştu.

"TARAFTARIMIZ DA DÜNYA YILDIZI NASIL KARŞILANIR GÖSTERDİ"

Salah'ın ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Gelen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Salah bir dünya yıldızı... Bizim taraftarımız da dünya yıldızı nasıl karşılanır bunu gösterdi. Hepsinin gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Mohamed Salah şaşkınlığını gizleyemedi: "Böylesini ilk kez gördüm"

Konuşmaların ardından Mısırlı futbolcu Salah, kulüp başkanı Doğan'ın arabasına binerek havalimanından ayrıldı. Bordo-mavili kulüp, Muhammed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta yarın saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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