Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi hedefi doğrultusunda kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde gözler maçın yayın bilgileri, kamp kadrosu ve rövanş tarihine çevrilirken ''Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, hangi kanalda?'' sorularo gündemde.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş, Hradec Kralove maçı kamp kadrosunu da kamuoyuyla paylaştı. Teknik heyetin belirlediği futbolcular Avrupa mesaisi için Çekya'ya giderken, yeni transfer Leandro Trossard'ın UEFA listesine eklenip eklenmeyeceği ise resmi işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak netlik kazanacak. Peki, Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, hangi kanalda? Hradec Kralove-Beşiktaş kamp kadrosu açıklandı!

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş 6 Ağustos Perşembe günü Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk olacak. Malsovicka Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, hangi kanalda? Hradec Kralove-Beşiktaş kamp kadrosu açıklandı!

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçı yarın tv100 kanalından şifresiz canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, hangi kanalda? Hradec Kralove-Beşiktaş kamp kadrosu açıklandı!

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feşnic yönetecek. Feşnic'in yardımcılıklarını Alexandru Cerei ile Alexandru Mihai Voda yapacak.

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, hangi kanalda? Hradec Kralove-Beşiktaş kamp kadrosu açıklandı!

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın karşılaşma için açıkladığı kamp kadrosu:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa E. Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, hangi kanalda? Hradec Kralove-Beşiktaş kamp kadrosu açıklandı!

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş mücadelesi 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibine karşı devam edecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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